58歲葉小姐經到烏日林新醫院找血液腫瘤科主任林增熙診治，發現罹患罕見的病骨髓纖維化，透過標靶藥物精準治療，脾臟明顯縮小。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

頭暈不只是貧血！骨髓纖維化合併脾腫大，告別輸血人生靠這招。

台中烏日一名58歲會計葉小姐，近十年來經常感到疲累、頭暈，甚至暈倒送醫，血液檢查發現嚴重貧血，開始每月至少一次輸血的治療，去年經病友推薦到烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙門診治療，醫師觸診即發現他的脾臟異常腫大，血液檢查有CALR第二型基因突變，安排骨髓穿刺竟出現乾抽現象，確診為罕見的骨髓纖維化，透過標靶藥物精準治療，脾臟也縮小，且告別眩暈、輸血人生。

林增熙指出，骨髓纖維化屬於一種罕見的造血功能異常疾病，由於慢性骨髓細胞過度增生引起纖維化後，造血細胞無法正常地在骨髓裡生長，導致造血功能轉移至脾臟及肝臟等組織。好發於50－80歲以上的老年人，分為原發性、繼發性，其中繼發性主要是由「真性紅血球增多症」或「血小板增多症」引起的骨髓纖維化，此個案屬於繼發性骨髓纖維化，如果延誤治療可能惡化成血癌甚至危及性命。

葉小姐在確診為骨髓纖維化之前，已有10多年都總是容易疲累、頭暈頭痛，原先以為只是貧血引起，直到5年前突然無意識暈倒，到醫學中心抽血檢查發現肝指數、血小板數超標，除了接受藥物治療，也持續接受輸血治療，但疲倦、頭暈狀況也沒有明顯改善，生活品質極差。

林增熙表示，骨髓纖維化的症狀如：疲勞、活動力不佳、易飽、腹部不適、注意力不集中、夜間盜汗、搔癢及骨頭疼痛等，很容易被當成器官老化現象；如果出現脾臟腫大的症狀，不一定單純只是肝臟不好，有可能是骨髓或血液問題造成；幸近年也有基因檢測及標靶藥物問世。

葉小姐也透過定期服用標靶口服藥物脾臟逐漸縮小，改善疲倦等症狀，並減少輸血來治療貧血的次數，原本她就醫時脾臟腫大約有17.6公分，治療5個月後縮小變成約12公分，減少約5.6公分，幾乎是恢復正常大小了，且不必再長期仰賴輸血，氣色也改善不少。

林增熙呼籲大家應該提高對骨髓纖維化的認識，若有抽血檢查異常或是脾臟腫大，建議找血液相關科別，藉由骨髓檢查與基因檢測，及早發現盡快接受精準治療，避免疾病惡化。