海關表示，近來常有進口特定紡織品未依規定標示產地，需經申請改善或補標後，始得通關放行，籲請業者進口特定紡織品應正確標示產地，以利通關。

基隆關進一步說明，依據「進口特定紡織品之產地標示規定」第3點、第8點及「進口貨品產地標示不實案件處理原則」規定，產地標示之方式應具顯著性與牢固性，且不得有產地標示不實情事。

顯著性指貨品本身以車縫或蓋印方式標示原產地，其標示位置，顯而易見，或符合國際慣例、特定貨品之習慣標示者；牢固性指貨品本身之原產地，包括於貨品本身以車縫布標或於貨品本身或其車縫之洗標或商標處加蓋產地標，具不易滅損，且在合理可預期之情況下，歷經運銷程序，消費者仍能輕易辨識其產地者。如進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上標示不實製造產地；或標示其他文字、圖案，有使人誤認其產地之虞者，將依違反貿易法相關規定辦理。

基隆關提醒，業者進口特定紡織物，應審慎檢視貨品是否依規定正確標示產地，以利加速通關。如對相關貨物標示產地有疑問者，可至貿易局網站以關鍵字「進口特定紡織品」查詢相關規定。