【全程字幕】謁中山陵題字！馬英九遭疑避開「民國」？ 朱立倫轟「1句」：別雞蛋裡挑骨頭

國民黨主席朱立倫今天上午赴慈湖謁陵，針對前總統馬英九前往大陸進行祭祖及交流行程，是否可能影響之後的大選？朱立倫表示，看到不管他在大陸每一個地方都是強調中華民國，堅持中華民國立場，他作為中華民國前總統，他的立場站的非常穩，也讓大家看到堅定的立場及對兩岸和平，透過交流對話讓兩岸更和平的期望。

對於今天前往慈湖謁陵，外界解讀是國民黨要展現對中華民國正統堅持，朱立倫說，今天是青年節是黃花崗起義的紀念，4月5日是蔣公逝世紀念日，對於本黨總裁也是蔣公前總統表達最高尊崇，蔣公醫生捍衛中華民國也保衛台灣，國民黨除保衛台灣也建設台灣，民主台灣到和平台灣，這是國民黨對於中華民國、對台灣最重要的使命。

另外，外界質疑馬英九在訪陸對於媒體提問，只允許稱呼他為「馬先生」，中華民國的「民國」也消失，朱立倫則說，馬總統都有講很清楚，不管在中山陵或是南京總統府或是在會見時，都有強調中華民國也強調民國112年，也有說明他是前總統，大家不要雞蛋裡挑骨頭、不要扭曲事實，只要眼睛張開耳朵張開就能聽得清楚。