警員持破門器搥打至門變形才得以進入賭場，場內有一個大圓桌，賭客以「推筒仔」聚賭，賭資多達189萬6000元。（斗六分局提供）

員警破門進入。（斗六分局提供）

警方把賭場的白鐵門打到變形攻堅。（斗六分局提供）

46名賭客集合在斗六分局三樓禮堂偵訊。（斗六分局提供）

斗六警分局昨天凌在斗六市鄉間偏僻的倉庫鐵皮屋破獲一個流動性的大型賭場，該賭場無人把風，僅有監視器，但也無人看守，32名警力破門而入甕中抓鱉，查獲46名男女各半的賭客、賭資189萬元，警備車來回數趟載回分局偵訊。

斗六分局副分局長林清豐表示，員警是在清查廢棄倉庫、鐵皮屋時發現斗六市十三里的一個農用倉庫異常熱鬧，分析500支監視錄影器後，鎖定正確的接駁車輛持搜索票，協請雲林縣警察局霹靂小組警力共32名，使用破門器強力攻堅。

斗六分局指出，該鐵皮屋賭場僅有前門，沒有後門，前門的白鐵門十分堅固，警方持破門器搥打至門變形才進入，場內有一個大圓桌，賭客以「推筒仔」聚賭，賭資多達189萬6000元。

46名遭查獲的賭客從20歲到60多歲都有，男女比例各一半，新住民也有10多人，主嫌是31歲吳姓男子。

為避免賭客趁隙脫逃，警方逐一核對身分後即送上警備車，分批載回斗六分局的三樓禮堂偵訊，訊後依違反賭博罪移送台灣雲林地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處法辦。