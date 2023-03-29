桃園市虎頭山上的桃園市忠烈祠至今已奉祀290位烈士英靈，大豹社頭目瓦丹．阿目伊（Watan Amuy，或稱瓦旦．燮促Watan Syat）英靈於29日入祀，桃園市政府邀請烈士遺族共同參與，舉辦春祭致祭革命先烈暨瓦丹．阿目伊入祀典禮。

桃園市長張善政擔任主祭官，他表示，先烈為國捐軀犧牲奉獻，中華民國這一路下來歷經風霜，相當不易，很驕傲今天的台灣、我們的中華民國在民主經濟發展各方面沒有愧對他們的奉獻，忠烈祠裡除了早期供奉329黃花崗起義、抗日及剿匪時期的革命先烈以外，還有近年來因公殉職的軍警消人員共有290人。

桃園市長張善政在典禮結束後與先烈遺族合影、握手致意。（陳夢茹攝）

張善政指出，29日入祀的原住民英雄瓦丹．阿目伊在1900年至1907年間，曾率領大豹群等泰雅族部落抵抗日軍入侵，雖然最後因為資源不足、糧彈不繼，帶領族人從三峽大豹溪領地退守至南插天山的霞雲、雪霧鬧，也就是現在的桃園市復興區霞雲里、高義里等地避難。

當時瓦丹．阿目伊隻身與日警和談，並將其子交給總督府做為人質，盼能讓族人重返大豹溪領地，英勇烈士克盡職責、無私無我，足堪褒揚，入祀忠烈祠可以說是適得其所。瓦丹．阿目伊入祀典禮的儀式莊嚴隆重，張善政先向先烈義士及殉職烈士靈位上香、獻花，典禮結束後張善政也下台一一向先烈遺族握手致意。

桃市府表示，每年青年節都會在忠烈祠舉行春祭典禮，除了要告慰這些為國家犧牲奉獻的忠烈英靈，緬懷革命先烈暨因公殉職烈士以外，他們的英勇事蹟更為現代青年樹立典範，具有教育的正面意義。