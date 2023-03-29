今年勞動節有3天連續假期，台灣高鐵規劃4月28日至5月2日為期5天的疏運期，期間加開44班次列車（南下19班，北上25班），總計提供791班次列車的旅運服務，各車次列車將自3月31日凌晨0時起開放購票。

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