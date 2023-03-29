勞動節高鐵加開44班車 3／31起開放購票 10:142023/03/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年勞動節有3天連續假期，台灣高鐵規劃4月28日至5月2日為期5天的疏運期。（高鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年勞動節有3天連續假期，台灣高鐵規劃4月28日至5月2日為期5天的疏運期，期間加開44班次列車（南下19班，北上25班），總計提供791班次列車的旅運服務，各車次列車將自3月31日凌晨0時起開放購票。 公總增開台8線中橫便道 清明連假5個時段開放 屏科產擴區動土 新都心首塊拼圖 福容淡水漁碼店兒童節連假 推親子優惠 #勞動節 #加開 #高鐵 #連假 #購票 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里山遊樂區櫻花盛開 清明連假上山賞花去 18:202023/03/28 生活 兒童節連假 到遠百享受親子時光 04:102023/03/29 投資理財 電信三雄 搶清明連假國際漫遊商機 04:102023/03/28 產業．科技 備戰清明連假大量車潮 花蓮警方嚴正以待 10:192023/03/29 生活 連假出遊找旅館避開這類型 北市觀傳局：國內屬非法 20:212023/03/28 生活 兒童節連假就這樣玩！ 新北輕軌免費搭還可喝彈珠汽水 10:532023/03/28 生活 好天氣快閃！北東入夜雨區擴大 連假出遊首選這地 21:202023/03/28 生活 5天清明連假將至 中部易塞車路段交通局建議這樣走 18:562023/03/28 生活 外資 期現貨不同調 04:102023/03/29 證券．權證 今晚變天！一路下到連假結束 降雨熱區曝光 10:442023/03/29 生活 清明連假將至桃園龍潭風景區易塞車 警建議這麼走 19:122023/03/28 社會 清明5天連假4／1開跑 高市各景點管制一次看 13:532023/03/28 生活 桃園彩色海芋季清明連假登場 管制路段一次看 10:242023/03/29 生活 不妙！鄭明典籲節約用水 一圖看未來兩周降雨 10:252023/03/29 生活 清明5天連假掀出國潮 林右昌：桃機加開友善櫃檯 17:022023/03/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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