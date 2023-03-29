昨（28日）晚間8時37分許，有民眾在新竹巨城停車場出口處目睹一樁行人地獄，一對夫妻推著嬰兒車行走在斑馬線上，而右側有一輛白色汽車原本停駛在斑馬線上，怎料下一秒竟直直往一家三口開去，車頭差一點就撞上嬰兒車，嚇得夫妻倆馬上將嬰兒車抬起轉向，試圖「肉車護娃」擋住車子，才沒發生意外！

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段37秒的行車紀錄器影片，並發文指出，事發地點在新竹巨城停車場出口處，「當下真的很危險，（駕駛）煞車事後還不踩死，行人地獄又添一樁」。

從畫面中可以看見，一對夫妻推著載有幼兒的嬰兒車行走在斑馬線上，但右側一輛白色汽車原本停在斑馬線右端，駕駛卻因不明原因突然催油門往前開，車頭差一點點就撞上嬰兒車，嚇得夫妻倆緊急將嬰兒車抬起轉向，試圖用自己的身體阻擋車子。

而此時白車駕駛才發現前方有人，趕緊停下，讓行人爸爸氣得作勢踢車頭並走向前與駕駛理論，沒想到白車又緩緩往前移動，把一旁推著嬰兒車的媽媽嚇了一跳，最後該名爸爸則直接將小孩抱起離開。

讓目睹全程的原PO及副駕女乘客頻頻怒斥「這個人在幹嘛」、「X，都沒在看喔」、「阿姨是不是」、「很扯耶」。

貼文曝光後引發熱議，至今已吸引超過8000名網友關注，紛紛留言表示「可怕的女三寶，警方應該要根據影片內容的違規事實通知車主到案說明，同時開罰了吧」、「這爸爸個性真好，換別人可能這台車鈑金已經凹陷好幾處了！」、「看到我都要爆炸了！這爸爸修養太好」、「怎麼會放她走勒！開這什麼鬼啊！垃圾」、「三寶無誤，移動式殺人機器」。