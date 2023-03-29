大陸富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）宣布離婚後，去年汪小菲高調認愛張穎穎，不料今年初兩人就傳出分手，即使外界不斷猜測兩人會復合，但都遭張穎穎火速澄清已經分手，如今兩人近況也隨之曝光，汪小菲疑似有新歡，而張穎穎竟出道拍戲，消息一出令外界驚訝不已。

日前，汪小菲和友人聚餐結束後，有保安護送一位白衣長髮美女先上了汪小菲的車上，不久後小菲才和一眾朋友走出餐廳，站在路邊與友人寒暄，只見他戴著眼鏡，穿著西服、牛仔褲，雖有些疲倦，但談吐間依舊是意氣風發。最後，才在朋友的歡送下，汪小菲才上車和白衣美女一起離開，被推測感情似乎有了新對象。

前女友張穎穎則傳出事業上的好消息，近日她出演職場喜劇《許你春風野馬》即將開播，令許多網友十分驚訝，為何毫無作品的張穎穎可以出道當演員。其實，張穎穎跟汪小菲在一起之前就是演員，2015年到2019年間拍了三部劇和兩部電影，只不過都是配角，令大家印象不深。

事實上，張穎穎從小學習舞蹈，多次參加比賽獲得佳績，2014年參加山東牡丹形像大使榮獲佳績，隨後被獲選為形象代言人，加上她對表演領域相當感興趣，於是報考北京電影學院學習表演，而後出道參與多部影視演出。