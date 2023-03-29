慶祝兒童節活動，台中市政府教育局29日在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動，全市250所公私立國小六年級模範兒童及年級健康兒童代表約1255位品學兼優的學生獲獎。市長盧秀燕以「恭喜大家、繼續努力加油！」兩句話10個字，祝福鼓勵並與孩子們合影留念，場面熱鬧溫馨。

台中市政府教育局29日在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動。(陳世宗攝)

台中市政府教育局今天在中港高中活動現場，以「恐龍探索」的主視覺形象進行佈置，鼓勵孩子們勇敢地探索未知的世界，並激發無限的創造力與想像力，參與本次表揚大會的模範兒童與健康兒童們，就像是探險家的角色一般進入叢林中探險。

盧秀燕看完小朋友的表演後，還向表演的小朋友鞠躬致謝。(陳世宗攝)

盧秀燕今天上午一到場就受到各界的熱烈歡迎，並牽著小朋友的手進場，盧秀燕看完小朋友的表演後，還向表演的小朋友鞠躬致謝。盧秀燕致詞時表示，為避免讓小朋友等太久，只有兩句話，第一個「恭喜大家」，第二個「繼續努力加油」！隨即和得獎的小朋友拍照留念。

台中市政府教育局29日在市立中港高中體育館，舉辦112年模範兒童暨健康兒童表揚活動。(陳世宗攝)

為讓台中市各國民小學歡慶一年一度的兒童節，教育局長蔣偉民說，除今天的表揚活動外，還辦理「笑逐顏開‧最強童顏」Smiling-Online活動，教育局提供各國小同1支單曲，鼓勵學校邀請師生在校園內取景入鏡，拍攝多元情境「笑容」特寫，並可自行發揮創意融入影片；再由教育局根據上傳內容剪輯成台中市學童愉悅歡顏影片，於電視牆等影音媒體介面公開播放，共同歡慶一年一度的兒童節。

蔣偉民強調，期望透過影片傳遞盧市長及對學童的祝福，作為今年兒童節的賀禮，並感謝各校參與活動拍攝，展現活潑與熱情、天真可愛的笑容。