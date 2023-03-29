台北市某國中學生日前在便服日穿著喜愛的衣服上學，卻有部分穿著較短上衣、短裙或短褲女學生被校方訓話，有學生投訴，主任指責學生不應穿著露肚裝或下半身失蹤的短褲或短裙，脫口「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼」，令人感到不受尊重。該國中回應，主任基於善意出言提醒，用詞不妥感到抱歉，校方往後會提醒教師用更加正向態度督導學生。

台北市大同區某國中學生向學生團體台灣青年民主協會（下稱青民協）投訴，在便服日當天穿著喜歡衣服上學，3月中舉辦朝會時將國一、國二生召集到禮堂，學校主任把穿著較短上衣或短裙、短褲的女學生叫去罵。

青民協表示，主任也在台上訓話，不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」、「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」

青民協說，有學生認為校方發言不尊重學生，認為「好不容易便服日，不讓我們穿自己想穿的，還這樣羞辱學生」，也有學生表示媽媽都沒有意見，卻被校方說礙眼。

該國中校長表示，便服日當天有周會，學生必須席地而坐，由於主任看見穿著短裙及短褲學生走光，基於母親的心態提醒孩子多注意，本意並非指責，用詞不當讓學生感到不舒服，主任感到抱歉，也會提醒教師應使用更加正向的態度指導學生。