花蓮市區金三角商圈因美食、名產等店家林立，每逢假期沿線交通總因大量人車潮造成交通阻塞，花蓮警分局將在清明連假期間，加派警力編排固定交通崗哨，並在市區重要路段（口），設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

清明連假將至，花蓮各大風景區將湧現大量人車潮，警方也將在重要路段疏導交通避免阻塞。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

清明5天連假進入倒數，不少人蓄勢待發準備出遊，花蓮警方嚴正以待將湧入縣境的龐大車潮，假期間除透過蘇花改隧道智慧科技監控設備跟公路總局監視器系統，掌握進出縣內的車輛及車流，並在北上進入蘇花路廊的部分路段調控交通號誌，以利車輛「慢進快出」，避免沿線交通大打結。

花蓮警方表示，據公路總局預估本月31日至4月2日，蘇花路廊以南下進入縣境車流最多，每日平均車流量約1萬6667輛次，4月3日至5日則以北上離轄車流最多，每日平均約1萬6033輛次，相較228連假每日平均車流量南下1.3萬輛次及北上1.5萬輛次多出許多，且連假前3天，縣內旅宿住房率平均高達8成，顯見假將有不少返鄉及旅遊車潮湧入縣內。

花蓮警方紓解連假期間的大量車流，將啟動蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進、出縣境的車輛數及平均車流時速，同時整合公路總局監視器系統CCTV，即時觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、193縣道跟市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力投入交通疏導。

然而，往年北返車潮欲經台9線進入蘇花路廊時，因崇德段雙車道縮減成單車道，每逢連假尾聲總被大量車流擠得水泄不通，屆時公路總局也將視北上車流，於順安、北三棧及北埔等3處上游路段，啟動「號誌調控及截流措施」，以慢進快出方式，讓車流有效率的進入路廊，花蓮警方調整順安段與部分次要岔路口三色號誌為為閃黃號誌，避免車輛於尖峰時段出現走走停停的情形。

此外，花蓮市區金三角商圈因美食、名產等店家林立，每逢假期沿線交通總因大量人車潮造成交通阻塞，因此花蓮警分局連假期間，每日將動用逾200人次警力，編排固定交通崗哨，並在中正路、中山路等重要路段（口），設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，減少車流衝突點，維持市區商圈、東大門夜市及火車站周邊交通秩序。