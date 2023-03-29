大陸女星劉濤過去演出《瑯琊榜》、《還珠格格-天上人間》走紅，她29歲時嫁給「京城四少」之一的富商王珂，一度淡出演藝圈，但王珂後來瀕臨破產，劉濤便復出拍戲救夫。近日網友發現，劉濤低調註銷了旗下的資本約有1000萬人民幣（約4415萬台幣）的公司，而該公司的經營範圍包括網路文化管理、直播服務等，推測劉濤應該是要離開直播帶貨工作，專心當演員。

這年頭經營網上直播帶貨工作正夯，不少名人如張柏芝、曾志偉等人加入，都曾創下天價千萬業績，連向華強的妻子「向太」陳嵐先前也有意加入，台灣演員郝劭文也在直播闖出一片天，曾在5秒內狂賣出3500份訂單，而劉濤2020年以化名「劉一刀」進軍電商直播業，人氣超高的她，首次直播就創下1.48億人民幣（約6.5億台幣）交易額。

劉濤公司低調撤銷。（圖／翻攝自財經網微博）

據《財經網》報導，根據「企查查」APP顯示，劉濤旗下的霍爾果斯斑馬影業有限公司最近被發現經營狀態從「存續」已經變成「註銷」，而該公司最大股東就是劉濤，手上有80%持股，該公司2020年成立，資本額為1000萬人民幣，公司服務範圍涵蓋廣播電視節目製作經營、網路文化經營、個人互聯網直播服務等。

劉濤直播帳號已經停止更新。（圖／翻攝自財經網微博）

眼尖網友更發現，劉濤先前在直播平台創立的「劉一刀」頻道已經停止更新，也沒有相關內容，似乎計畫徹底離開直播圈，網友則回應：「掙夠了就跑」、「退出直播界是明智之舉，支持」、「錢賺夠了誰還出來工作啊」、「入場早，錢掙夠了」、「以前很喜歡劉濤的直播」。