公股銀行大風吹？有哪些公股董座將有異動？財政部長莊翠雲表示，財政部確實有提建議名單。
立法院財政委員會今日審查《證交稅條例》修正，立委郭國文問及，公股銀人事大風吹、吹什麼。
莊翠雲表示，公股高層還在行政院統籌討論當中。兆豐金董事長張兆順確實有表達辭職意願，會與其他公股董事併案討論，財政部確實有建議名單。
而今年會異動的人事，除了張兆順有意願請辭之外，今年還有合庫、彰銀以及關貿要董事改選。但是建議名單，目前還未成熟確定之前不方便對外透露。
公股銀行大風吹？有哪些公股董座將有異動？財政部長莊翠雲表示，財政部確實有提建議名單。
立法院財政委員會今日審查《證交稅條例》修正，立委郭國文問及，公股銀人事大風吹、吹什麼。
莊翠雲表示，公股高層還在行政院統籌討論當中。兆豐金董事長張兆順確實有表達辭職意願，會與其他公股董事併案討論，財政部確實有建議名單。
而今年會異動的人事，除了張兆順有意願請辭之外，今年還有合庫、彰銀以及關貿要董事改選。但是建議名單，目前還未成熟確定之前不方便對外透露。
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