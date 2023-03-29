清明連假每天有1萬多人在工區排隊、通關，頻繁進出恐釀大型工安意外，業者呼籲交通部航港局與澎湖縣政府能盡快介入協調，以免發生意外重創澎湖形象。（張茂雄攝）

澎湖4月1日開始就要迎接一年一度的的觀光季，旅遊業者摩拳擦掌大喊「準備好了」，希望旺季能拚經濟、賺大錢，但29日有業者爆料指出，馬公港務大樓、一號碼頭區遊輪延伸碼頭現正積極趕工，因此周邊已形成一座大「工區」，清明連假每天有1萬多人，將在工區排隊、通關，頻繁進出恐釀大型工安意外，業者呼籲交通部航港局與澎湖縣政府能盡快介入協調，以免發生意外重創澎湖形象。

在後疫情時代全球觀光業解封喜迎春燕，花火節期間，飛機、客船訂位滿滿，行駛高雄、香港的7.5萬噸郵輪「名勝世界壹號」，日前宣布將停靠馬公港一天，每航次將有1856位高端遊客登島上岸旅遊，該船共有13層樓高，船上設有928間艙房，每周一晚上9點自高雄港出發，每周二上午8時以接駁方式停靠馬公港。

馬公港港務大樓的商務飯店樓層，在標租給雄獅旅行社之後進行外牆施工，工期到112年11月4日才會完成，目前整座大樓搭起鷹架積極趕工中。（張茂雄攝）

另外，馬公港船泊區有台華輪、麗娜輪等大型客貨兩用輪停靠，加上每天十數艘往來布袋、馬公的高速客輪，初估每日約有6000到12000人次進出馬公港與港務大樓的通關作業區。

不過，馬公港港務大樓的商務飯店樓層，在標租給雄獅旅行社之後進行外牆施工，工期是112年2月8日到112年11月4日，目前整座大樓搭起鷹架積極趕工中，造成遊客必須穿梭在工區之中相當危險，形成公共安全巨大隱患，如果不慎有掉落物，將釀重大工安意外。

馬公港郵輪專用碼頭目前正整建中，工期到112年12月，雲豹藍鵲號必須跟聯營客輪「借停」，搶船席問題會嚴重影響觀光品質，造成航班誤點或搭錯船的風險。（張茂雄攝）

馬公港郵輪專用碼頭目前也正整建中，工期為110年11月到112年12月，原本船泊位已嚴重不足的馬公港，雲豹藍鵲號必須跟聯營客輪「借停」，到時候搶船席的問題可能會影響觀光品質，同時造成航班誤點或搭錯船的意外；而「名勝世界壹號」7.5萬噸郵輪，今年將以接駁方式運送遊客入境，到時候在施工中港務大樓通關排隊，如發生不可抗力之意外，將會重創澎湖觀光形象，值得有關單位盡快介入協調。