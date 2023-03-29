美國政府去年10月公布新一輪對中國晶片的禁令，更拉攏盟友跟進制裁，相關效應正逐漸發酵，根據日媒報導，2022年美國、日本和荷蘭對中國的晶片設備出口驟降。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，根據貿易等數據顯示，去年10月到12月期間，日本對中國晶片設備出口額年減16%，美國大幅下滑50%，荷蘭也下降44%。相比之下，美國和日本對其餘其他國家的出口分別成長10%以及26%。

報導指出，美日荷這三個國家都是晶片設備頂級供應商的所在地，應用材料公司、東京電子和ASML都處於領先地位。隨著日本和荷蘭將跟進對中國制裁，半導體業正面臨更大的斷鏈風險。

另根據中國媒體報導， 2022年中國進口的晶片生產設備減少15%至347億美元，是三年來首度下降，這個下降趨勢已延續到今年，今年1月和2月的總進口額減少21%，其中晶片進口額更減少約四分之一。除了受到半導體市場放緩影響，美國去年10月對製造晶片的技術與設備實施各項出口限制也發揮了作用。