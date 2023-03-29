房價居高不下，新北市推動囤房稅，市政會議今通過《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正草案，自住房屋稅維持1.2％，非自住房屋採差別稅率，１戶為1.5％、2戶2.4％，3戶以上最高3.6％，以一般新屋8000元房屋稅計算，調高後房屋稅最高可達1萬9200元，但若是公益性房屋、包租代管、勞工宿舍則採單一稅率1.5％課徵。

新北市曾在2018年曾推動囤房稅，當時修正為2.4％，並經過議會審議，不過實行1年後，被議會提案修正改回1.5％，為落實居住正義，新北市依中央規定，採取差別稅率，2022年再送自治條例，但議會未審竣完畢即改選，市府今年重新修正再送。

新北市財政局指出，新北市總計約有140萬名屋主，自住使用房屋不受影響維持原本1.2％稅率，而非自住房屋採差別稅率，1戶稅率為1.5％、2戶2.4％，3戶以上最高3.6％，受影響屋主約2.6萬人，約佔1.7％。

房屋稅會根據標準單價、建材與地段不同，現今房屋稅平均落在8000到9000元左右，經調整後平均房屋稅會到1萬5000到1萬6000元，若是從1.5％變3.6％，8000會變19200元。

本次自治條例重送，也針對建商部分修正，原本根據持有年限給予不同課稅標準，這次改為只要超過2年合理銷售期，就會回歸最高稅率3.6％，希望建商盡速釋出房屋。

在繼承房屋且共同公有部分，考量親屬間處分困難，恐耗費多年，且認為「繼承屬於被動」，這類房屋不會納入戶數計算，但若繼承者單純只有1人，仍會被算入。

自治條例為鼓勵多屋者將空屋釋出租屋市場，還有公益性房屋部分，包括勞工宿舍、社會住宅與包租代管等，也維持1.5％房屋稅率，新北預估可增加稅收5億元左右。全案本周將送議會審議。