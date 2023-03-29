不滿去年屏東縣長選舉結果，國民黨候選人蘇清泉除向屏東地院提起選舉無效之訴外，29日更向屏東地檢署提出刑事告訴，洋洋灑灑列舉15項投開票缺失，一口氣告了8名投開票所主任管理員及主任監察員，提告貪汙、不實登載公文書等罪，更強調不排除第二波追加提告，可能一口氣增加60名被告。

蘇清泉委任律師張靜表示，手上證據顯示，包括投票前有投開票所事先將縣長票匭加封、並未公開查驗內部是否為空箱；另有人拿私章一次蓋6、7人的選票；還有人用手印領了一疊選票等，共15項明顯違法疏失。

蘇清泉也談到，去年11月26日開票後，他聲請保留證據，結果不到24小時就被駁回，隨後抗告也被駁回，理由是投票單、選舉名冊等東西都在屏東縣選委會地下室，沒有保留必要，但在訴訟期間對方又改口，這些東西都放在選委會辦公室，且律師在閱覽選舉名冊時還發現都沒彌封遭破壞。

蘇清泉說，選完至今將近4個月，已經可以把票都換過一遍，我們是在這種情形下提告訴，難怪會被消遣；現在爭的是台灣民主能繼續走下去，犧牲自己也沒關係，但要拚的是公平正義，他想不通為何有選務人員甘願替無良政客配合，這都是合理懷疑，他也強調「夜路走多還是會碰到鬼的」。