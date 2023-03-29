桃園彩色海芋季活動期間平日交通管制。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園彩色海芋季活動期間假日交通管制。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園彩色海芋季將於4月1日起至16日止，在大園溪海休閒農業區登場，因活動期間適逢清明連假，預估將吸引大量民眾前往賞花，大園警分局為維護展區周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，並於附近路口實施交通管制措施。

大園警分局表示，今年桃園彩色海芋季展期共16天，橫跨3個周末假日，其中4月1日至5日為清明連假，預估湧入大量人車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及清明節5天連假的8至18時，針對「和平西路一段與聖德北路口」、「航城路與崙后路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等5個地點實施交通管制措施。平日的8至18時則是於「田溪路與華興路二段路口」單向管制車輛進出。

大園分局提醒，交通管制期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，且因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲民眾盡量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季網站查詢，另請駕駛人遵守各路口執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車，維護交通安全與順暢。