儘管這波鋒面帶來春雨，仍紓解不了持續探底的缺水危機。中央氣象局長鄭明典指出，台灣地區未來兩周處在降雨趨勢偏乾的區域，民眾還是要節約用水！

「少雨趨勢仍在」，鄭明典開門見山地說，雖然近來的春雨對自然生態幫助很大，但對水庫蓄水貢獻有限，應注意節約用水。他提供未來兩周的百分位降雨趨勢（系集平均），台灣位在屬於偏乾的棕色區域，代表雨水恐不足。

根據預報，周四鋒面快速通過，中部以北、東部有陣雨甚至雷雨；周五恢復短暫空檔，轉多雲；周六起的清明連假，「一下有雨一下放晴」，天氣變化迅速。