又要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚到周四（30日）新一波春雨報到，中部以北、東北部有短暫雨，一路時陰時雨下到清明連假結束，根據歐洲模式模擬，預測今天到周日（4/2）5天累積降雨集中在中部以北、東北部和山區。

台灣颱風論壇在臉書發文，今天白天春雨中場休息，今晚到周四（30日）新一波春雨再來，中部以北、東北部再次轉陣雨，而且會這樣時陰時雨地一直下到清明連假結束，但南部感受仍然較小，平地甚至沒什麼雨勢。

預測今天到周日雨區熱點仍集中在中部以北、東北部和各地山區。(翻攝自台灣颱風論壇FB)

台灣颱風論壇表示，各模式預測今天到周日（4/2）5天累積雨量，呈現北多南少的趨勢，雨區熱點仍集中在中部以北、東北部和各地山區，對南部水庫集水區幫助很有限。如果是出遊，南部的確會是這次連假首選，天氣比北部穩定很多。

氣象局表示，今晚起至周四鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣溫度略微下降，各地降雨機率增加，尤其北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨時間較長，雨區較廣。周五至周日（31日至4月2日）華南雲雨區東移，北部及東半部局部短暫陣雨，中部零星雨，下周一、二（3、4日）東半部局部短暫陣雨，午後中部以北山區雨。