4月1到5日是清明連假，長達5天的假期倒數計時，不少人已經無心上班。星巴克在3月30和31日推出買一送一的活動，只要證件上的數字含有「2、5」可享有特大杯飲料買一送一的優惠；CoCo都可今（29日）也推出「楊枝甘露」買一送一的活動，只要加入店家Line好友領券就享優惠。

星巴克在明、後（30、31日）2天推出買一送一的優惠，只要任何證件上的數字含有「2、5」，在上午11點到晚上8點到門市購買2杯特大杯的飲料，其中一杯就會由星巴克招待。

星巴克補充說，這個優惠不只有限制身分證字號，只要是證件的數字都算，因此生日、地址等也通通可以算在內，而且證件的種類也不限，除了身分證、健保卡與駕照之外，也開放學生證、員工識別證等等。

超商咖啡的部分，7-Eleven到4月4日為止，精品美式或精品拿鐵，同品項第2杯10元；全家到4月18日前咖啡全品項第2杯半價。

而CoCo都可推出周三好友日的活動，加入Line好友即可領券，在今天（29日）購買「楊枝甘露」可享買一送一的優惠，每人最多買二送二。