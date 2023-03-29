受鐵道迷朋友們喜愛的藍皮解憂號小書包，將帶著「開往枋寮」的新樣式回歸，每個售價220元，民眾4月1日起可於台鐵夢工廠及網路商店購買。

2021年底承載許多人對火車舊時光記憶的「藍皮列車」，在眾所期盼之下，以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，勾起鐵道迷朋友深藏在腦海裡的兒時搭乘記憶。台鐵表示，2023年兒童節前夕，再度推出藍皮小書包，讓旅客重新走進時光隧道，徜徉在舊時光的美好記憶中。

受鐵道迷朋友們喜愛的藍皮解憂號小書包，將帶著「開往枋寮」的新樣式回歸。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵夢工場網路商店為服務無法親臨門市現場購買的顧客，同步於4月1日上午10點開賣新樣式的「藍皮解憂號小書包」，並在4月期間於夢工場網路商店舉辦台鐵會員限定兒童節優惠活動，除購買迴力車、迴力車軌道、餐旅熊等多項玩具類商品享加贈會員點數，還有熱銷抱枕組合、生活小物折扣等多項優惠活動。

藍皮解憂號小書包（開往枋寮款）售價220元，4月1日於台鐵夢工場各實體門市及網路商店銷售；網路商店開賣時間則為4月1日上午10時。

台鐵夢工場網路商店4月兒童節優惠為4月1日至30日，活動內容詳情請洽網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop）。