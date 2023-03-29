在未來空戰中 美國空軍先進有人戰機將搭配無人機協同作戰

為了幫美國空軍的作戰協同機（Combat Collaborative Aircraft，CCA）計畫奠定基礎，探索人與無人機搭檔的戰術，6架來自佛州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）的F-16戰機將安裝自主軟體，進行名為「毒蛇實驗與下世代作戰模式」（Viper Experimentation and Next-gen Operations Model，Project Venom）的專案。

綜合外電28日報導，美國空軍在2024會計年度的預算案中，提案要撥出近5000萬美元（約15億台幣），向組建無人僚機網邁開大步。

美國空軍想要發展至少由1,000架協同戰機組成的機隊，以作為F-35A和「下世代空優」（NGAD）戰機的僚機。它們不但能攜帶飛彈或其他武器，還能執行電子戰任務，或是飛在其他戰機前，利用感測器提供情報、監視及偵察（ISR）服務。

美國空軍測試指揮官德天（Evan Dertian）說，專案的重點並不在於讓為數最多的F-16變成無人機，而在於不斷改進人工智慧（AI）軟體，讓它能應用在各式現有戰機和未來戰機上。

不過，戰機和先進戰機項目執行官懷特（Dale White）周一在美國空軍協會（AFA）智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）的線上論壇中說，空軍飛行員在利用它們執行戰鬥任務前，需要對無人機自主軟體能適當運作有信心。他強調，自主核心系統絕對舉足輕重，要是對無人機自主缺乏信任，大家就會不斷懷疑，它會不會按照程式執行任務。

而空軍首席科學家柯嫚（Victoria Coleman）1月在內部的《飛行員雜誌》（Airman Magazine）中說，相關專案是全自主和全人戰力之間的橋梁。她指出，駕駛員可以駕著F-16戰機起飛，到了半空中後，就讓自主軟體負責操作，以判斷是否行得通，並提供了預期中的好處。

此外，她說，這麼做能讓空軍增添新軟體，以加速實驗過程。柯嫚指出，自駕車也不是從由人駕駛直接跳到全自主駕駛的。無論是特斯拉（Tesla）或是其他電動車，也都是從數以百萬計，甚至數十億計英里的嘗試後，才了解要如何讓自主軟體和人互動，好進行安全可靠的駕駛。