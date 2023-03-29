蔡英文政府啟動防衛國土計畫，除了延長兵役1年，外傳中央擬在警政署下成立「保八總隊」，專責電廠、油庫、水庫及機場等國家重要基礎設施防護工作，國會也有多名立委辦公室接到相關訊息，不過行政院國土安全辦公室則表示稱未接獲訊息。行政院副院長鄭文燦也最新回應了。

行政院副院長鄭文燦29日上午出席「第一屆ESG物流永續獎」頒獎典禮前受訪指出，關鍵基礎設施的防護，必須要提升等級，包括人員、場域、設備，也包括水電、通訊跟網路，整體提升計畫都在討論跟進行中，具體事項會等拍板以後再跟大家說明。