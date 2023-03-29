台東縣卑南鄉東興派出所前，這幾天出現1架移動式測速照相機，有民眾好意拍照上網貼文提醒「測速營業中」，卻被網友吐槽「假的啦！只是電腦主機殼啦！」，不過當地居民認為，要裝就裝真的，不然「狼來了」喊幾次後就不靈了。

省道台9線的東興派出所前，擺放1排交通三角錐，三角錐前方有一台黑色機器，遠看好像有相機鏡頭，還有雷射測速儀，機身外還貼著反光警示條，許多車輛駕駛似乎有發現這台「類移動測速照相機」，經過時都刻意放慢車速。

仔細看看這台機器，根本就是廢棄電腦主機殼改裝，機殼裡裝的只有幾條混亂電線、以及用來壓鎮防風吹倒的大石塊，地上雖然放著車用電池，但只有正極接著電線，負極空空如也，根本不會通電。

每天到東興村雜貨店送貨的司機完全沒發現，還一直以為是真的測速照相。不過雜貨店老闆覺得機器外觀太簡陋，行車路過時曾放慢車速仔細觀察，他覺得是假的，但是也不敢亂碰。

有網友覺得「嚇唬取代罰款」也不錯，有達到減速慢行的效果。也有網友說「狼來了只能用兩次」，駕駛被騙幾次就會發現了，這招只有短暫效果。

當地民眾說，這裡原本有裝一台真的固定式測速照相，不知道為何拆除了，這裡是省道直線轉彎處，很多車子都開很快，要裝就裝真的，假的騙不了多久就會露出馬腳。

台東縣警局表示，台九線368公里處路段為易肇事與超速違規熱點，為有效執行速度管理，在東興派出所前設置模擬測速照相權宜措施，效果如同人形立牌，目的是提醒駕駛人行經社區路段提高警覺並降低車速。