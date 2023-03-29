●第二財季（截至3月2日）財報重點

營收年減約53%，為36.9億美元，略低於市場預期的37.1億美元。

淨損為23億美元，去年同期為淨利22.6億美元。

經調整後每股虧損1.91美元，遠不及去年同期的每股盈餘2.14美元，並遠超出市場預估的每股虧損0.67美元。

●第三財季財測

第三財季營收預估為37億美元加減2億美元，符合分析師預測均值。

本季經調整後每股虧損預估為1.58美元加減7美分，華爾街預期為每股虧損0.90美元。

●公司高層說法

美光表示，2023財年投資額仍將維持在70億美元左右，達到先前設定的最低目標值。

今年預計裁員15%，高於先前宣布全年裁員10%的目標。

美光科技總裁兼執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上向分析師表示，他對長期前景充滿信心，記憶體晶片產業的市場規模將在2025年創下歷史新高，「當你展望未來時，未來就是AI，而AI就等於記憶體。在迎向不斷發展的機遇時，美光憑藉著自家的技術和產品藍圖（Roadmap）正處於有利的地位」。

業務長Sumit Sadana表示，一個典型的AI伺服器所需的DRAM晶片數量最多可以來到普通伺服器的8倍；而其所需NAND晶片數量是普通伺服器的3倍。

Sadana並表示，儘管近期面臨挑戰，但在愛達荷州和紐約州的新廠建造工程仍將按計畫分別在今年和明年動工。在談到為這些新廠申請《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）提供的補助款時，他表示:「我們的申請進展順利」。

美光表示，客戶端的庫存正在改善，預計供需狀態將逐步改善。該公司並表示，因晶片過剩而受到打擊的毛利率將持續改善。

●分析師看法

投銀Wedbush Securities晶片分析師Matt Bryson表示，美光削減資本支出，這對投資人來說是正面消息，可望加速未來復甦的時間，並擴大復甦的廣度。

OpenAI的ChatGPT等生成式AI聊天機器人如雨後春筍般冒出，提振了對數據中心的需求，這緩解了晶片需求放緩的趨勢。分析師表示，生成式AI應用的擴大可望引爆記憶體晶片需求。