前總統馬英九日前展開為期12天的訪陸之旅，28日上午抵達中山陵並向孫中山獻花，更現場揮毫「和平奮鬥，振興中華」8字，不過，落款日期刻意寫下象徵民國曆時的「百十二」，加上西元「二零二三」，引發外界熱議，綠營有人質疑馬不夠維護中華民國尊嚴，但國民黨強調只是單純慣用寫法。

對此，行政院副院長鄭文燦29日上午出席「第一屆ESG物流永續獎」頒獎典禮前受訪指出，馬英九作為前總統，自然有義務幫國家來加分，中華民國不只是歷史上的存在，中華民國在台灣已經74年，這是事實，也是兩岸將來互動對等、尊嚴的出發點。