4月即將到來，大陸《搜狐號》運勢專欄分享財運超旺的前3名星座，依序是獅子座、天蠍座、巨蟹座不僅事業上能有好表現獲豐厚獎金外，在參加彩券抽獎上有望中大獎，甚至一夜致富，可好好把握。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座在4月將會受到財神爺眷顧，事業在貴人幫助下業績能不斷屢創新高，獲豐厚獎金，且受到老闆重用，讓他們在工作發展上非常順利，未來將可得到偉大成就，享受繁華富貴生活。

▍第二名，天蠍座

天蠍座在4月正、偏財運將會超級旺，存款會不斷增加，日子會越來越富裕。而這樣的好運能讓他們近期受愛神邱比特眷顧，單身者有望遇見真愛，過上充滿粉紅泡泡的生活。

▍第一名，狮子座

狮子座在4月財運將超級旺，他們懂得利用身邊的資源和人脈，讓自己事業獲得突破，且取得令人羨慕的成就，而使他們收入翻倍。另外偏財運方面近期參加彩券抽獎能有不錯表現，更有望一夜致富。