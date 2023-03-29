台灣半導體產協會昨發布台灣IC設計產業政策白皮書，白皮書諮詢總顧問、聯發科董事長蔡明介更呼籲政府應推出「完整的」台灣晶片法案。對此，經濟部王美花29日表示，半導體產業現在面臨國際上各種競爭態樣，台灣擁有半導體最好的生態系與先進製程，經濟部未來也會邀請跨部會思考該如何把製程往前與IC設計做更好的結合，共同創造台灣更好的生態系。

台灣半導體產業協會（TSIA）與DIGITIMES共同發布「台灣IC設計產業政策白皮書」活動。蔡明介在會上直言，台灣IC設計產業目前受到全球各國開始透過補貼、低稅率等政府支持的政策來吸引半導體產業在地製造，國內遇上少子化、教改後遺症、以及中國半導體業挖角等議題導致半導體人才大量減少流失，呼籲政府能夠制定完整的台版晶片法案，鞏固台灣IC設計及半導體產業未來發展動能。

王美花29日上午出席立法院經濟委員會報告業務概況，並備質詢。她表示，看到這些業者提到IC設計的未來國家的整體戰略，這是一個相當好的議題，特別是在這陣子以來，國際上各國都有因應國際情勢有不同的發展出晶片相關戰略，接著出現深層式AI的發展與應用，也要思考台灣IC設計有更好的發展，「我有想找過業界來談」。

「從人才、師資這幾個面向，確實共通的議題，需要跨部會來思考。」王美花指出，特別是半導體現在有各種競爭的態樣下，IC設計領域該怎麼因應。她說，台灣半導體有這麼好的生態系，先進製程也在台灣，但這一段製程該如何跟前端IC設計做更好地結合，這部分經濟部也在思考，未來也會邀請業界進行跨部會的深入討論，共同創造台灣更好的生態系。