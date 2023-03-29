全聯雙北地區門市宣布，今（29日）起陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

全聯旗下大潤發同時也宣布，今（29日）起陸續開賣進口蛋，產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格：12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1萬5000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。另外，預計3/30後進口蛋可供貨至全台。