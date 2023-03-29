國發會景氣對策信號燈，亮出第4顆景氣低迷的藍燈。財政部長莊翠雲看景氣表示，主計總處最新預測，今年的經濟成長率可以達2.12％，第1季負成長外，第2季會轉正，預期下半年會比較好。

立法院財委會審查《證交稅條例》，審查權證避險降稅。立委林德福問及，國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數10分，續創14年新低，亮出第四顆代表「景氣低迷」的藍燈。林德福進一步說，國發會主委龔明鑫也提到，藍燈可能一路亮到6月。

莊翠雲表示，國內經濟成長預測是主計總處的權責，不過現在全球經貿動能趨弱，終端需求不振，加上產業調整庫存，出口確實有受到影響，前二月的出口年減19.2％，但是根據主計總處的預估，今年的第1季經濟成長率確實負成長，但是第2季可望轉正，預期今年下半年會比較好。

至於台股的部分，莊翠雲表示，基本上台灣股市比較是潛碟型的市場，容易受國際主要國家的股市連動影響，自去年7月國安基金開始進場以後，目前還在場內，會持續的關注股票市場的變動。