飲食是影響血糖的重要因素，想控糖的人，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來進食。台大生物產業學系講師洪泰雄指出，蛋白質能減緩碳水化合物的消化吸收、增加胰島素的分泌、提高胰島素的敏感性，因此糖尿病患者攝取蛋白質有助於病情控制。

洪泰雄在臉書發文指出，蛋白質是人體所需的三大營養素之一，它們是身體組織和細胞所需要的重要成分，有助於維持身體正常功能；糖尿病患者進食蛋白質有助於糖尿病的控制。

●減緩碳水化合物的消化吸收

洪泰雄表示，蛋白質需要較長的時間來消化和吸收，因此進食蛋白質可以減緩碳水化合物的消化和吸收，避免血糖快速升高。

●增加胰島素的分泌

蛋白質可以刺激胰島素的分泌，促進葡萄糖的利用和存儲，降低血糖水平。

●提高胰島素的敏感性

蛋白質可以提高身體對胰島素的敏感性，有助於改善血糖控制。

洪泰雄表示，蛋白質攝取對於糖尿病控制有多種益處，包括降低血糖和胰島素反應、提高飽腹感及代謝率、控制體重及體脂肪、促進肌肉生長；但要避免過量對健康造成負面影響。

洪泰雄喊話糖尿病患者，「在吃藥之餘，改變蛋白質先吃的飲食方式，來達到健康，何樂不為？當糖化血色素降到6以下時，你就會相信食物的力量很大。」