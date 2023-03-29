彰化一輛救護車28日上午要前往載運病患路上，途經員林莒光路及161巷交叉路口時，遭161巷內衝出的機車騎士直接撞上，造成機車騎士身上多處骨折、脾臟破裂等，不過今騎士家屬出面指控，救護車登記在彰化，司機卻供稱要到田尾載人，根本非緊急救護，提供的行車紀錄器片段遺失，認為是想逃避。

從監視器畫面來看，機車騎士幾乎沒有停煞從巷內出來，當場倒地不起，全身包括骨盆、大腿等多處骨折，脾臟因破裂嚴重已切除，還有氣胸等情形，相當嚴重，所幸經開刀目前恢復意識，不過仍在加護病房觀察中。

彰化一輛救護車28日上午要前往載運病患路上，途經員林莒光路及161巷交叉路口時，遭161巷內衝出的機車騎士直接撞上，造成機車騎士身上多處骨折、脾臟破裂等。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

經警方初步了解，救護車駕駛當天是要前往田尾護理之家載運病患。事發當時31歲的李姓機車女騎士是綠燈，25歲的吳姓救護車駕駛為紅燈，經調閱監視器畫面確認救護車駕駛有鳴笛通過路口。

警方說，雙方均沒有酒駕情形，當時車上並無病患，將釐清是否當時為緊急救護任務，後續將進一步調查釐清相關肇事責任，也提醒民眾，聽聞救護車警笛應優先禮讓救護車再通行，以確保行車安全。

不過今騎士家屬出面指控，這間民間救護車態度消極，車上的駕駛撞到人以後，在車上10幾秒才慢慢下車查看，到警局提供畫面時，還說因為拷貝問題，撞到人前一秒的關鍵畫面不翼而飛，質疑根本沒有想要好好處理。

家屬說，這家救護車公司在彰化，但司機說要去田尾，從彰化到田尾一定不是緊急救護，重點車上當時沒有載病人，就算救護車經過路口也是要減速慢行，但他根本沒減速，直接就過，非常不合理，希望警方能夠好好調查，讓真相大白。