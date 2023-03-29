3月7日距離台中港10公里外的離岸風場一處風機平台上，發現一具死亡多時的男性乾屍，至今尚未查出身分。未料，案發後兩星期內，從台中沿海往南到高雄沿海，卻陸續發現7具死亡多時的半裸的男女浮屍，因分布地點相當廣闊，且身分疑似都為越南籍，引起海巡單位震驚，懷疑是否有越南人蛇集團涉嫌海上丟包，重演2003年通霄外海26名大陸女子遭推下海造成6死慘劇悲慘事件，目前此案已列入機密進行查處。

根據調查，本月7日台中海巡隊獲報距離外海10公里處的風電平台上發現一具乾屍，由於該具平台難以到達，且要攀爬不易，一般人根本無法到達，至今都無法釐清該位男子為何會陳屍在該處，且遺體至今無法查出身分。

未料，事後兩個星期內，從彰化、雲林、嘉義、台南及高雄沿海，各地海巡隊員都陸續接獲民眾通報，在海岸邊發現浮屍，但因為都交由各地方警政單位及地檢署調查，因此都被視為單一個案處理。

但隨著發現的屍體愈來愈多，這時海巡署才驚覺事態嚴重，似乎案情並不單純，於是立刻進行彙整，竟發現這些男女浮屍至少都死亡兩個星期以上，且均為越南籍人士，由於相同點太多，因此懷疑是否偷渡上岸時發生意外。

但海巡署調閱各地區雷達航跡資料，近一個月來都沒有可疑小艇或是舢舨，出在12海浬內，因此懷疑是否可能是載運越南籍人士的人蛇偷渡船，疑似在外海丟包釀成慘劇。

根據海巡人員表示，若根據海流方向，確實有可能會造成屍體飄到西南沿海的狀況。不過若是人蛇偷渡船遇難，應該也會發現空船，但是卻沒有任何跡象。且經過解剖，發現這些越南人遺體，都有生前落水跡象，懷疑可能是遭到海上丟包。

因事涉太多條人命，不禁讓人回想到2003年，2艘大陸漁船載運26名大陸賣淫女子，在通霄外海遭到海巡隊發現，船上人蛇竟然不顧船上大批女性生死，紛紛將他們推下海，造成6名大陸女子溺斃，兩人受重傷的慘劇。

據了解，此事已經震驚過內司法單位，檢方目前也秘密立案偵辦，若證實這些浮屍具有關聯性且是人為造成，恐成為國內有史以來最嚴重的偷渡慘案。