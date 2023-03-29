大陸低階智慧型手機經過一年多調整，庫存逐漸恢復正常，加上在印度及非洲銷售回溫，讓低階智慧型手機出現回補庫存需求，連帶手機PA也擺脫長達一年多的庫存調整壓力，急單終於在3月報到，讓宏捷科3月營收大躍進，法人預估，宏捷科3月合併營收可望上看1.5億元，月增50%，激勵宏捷科今天盤中股價一度亮燈漲停。

宏捷科表示，目前客戶沒有那麼悲觀，雖然4月可能仍須觀察，但整體訂單應可以維持2個月到3個月，下半年因進入傳統旺季，客戶預期有機會持續緩步好轉，有機會比上半年好，雖然上半年業績略低預期，但全年可望維持去年水準。

宏捷科營運脫離谷底，激勵今天盤中股價一度亮燈漲停。

美系外資最新報告指出，大陸低階射頻客戶庫存已趨於健康，且開始有小量下單給宏捷科，但必須觀察訂單可否持續，由於宏捷科在產品訂價上更靈活，可望增加市場佔有率，不過由於宏捷科以低價取得訂單，營收雖然改善，預期獲利表現平平，將宏捷科評等調為「持股續抱」，目標價上調至80元。