元大證金表示，近年來國人存股風潮搭配除權息行情，投資標的多以高息低波、耐震且具成長型的股票為主，以訴求一籃子投資的ETF最為小資族青睞。存股同時搭配股票借貸活化資產，亦為投資人靈活變現的理財顯學。

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