元大證金表示，近年來國人存股風潮搭配除權息行情，投資標的多以高息低波、耐震且具成長型的股票為主，以訴求一籃子投資的ETF最為小資族青睞。存股同時搭配股票借貸活化資產，亦為投資人靈活變現的理財顯學。
元大證金的「股票金好借」App提供借款低利率優惠，此外，線上開戶免下載App，運用OCR光學字元辨識技術，資料自動帶入快速完成開戶，方便長期投資活化股票資產再運用的投資人。
元大金(2885)旗下元大證金獲中華信評授予長期發行體信用評等為「twAA 」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，評等展望「穩定」，在資本與獲利水準面，擁有強健的資本水準及穩定的資產品質，加上國內融資業務表現優異，彰顯金控資源共享充分發揮綜效。
元大證金表示，近年來國人存股風潮搭配除權息行情，投資標的多以高息低波、耐震且具成長型的股票為主，以訴求一籃子投資的ETF最為小資族青睞。存股同時搭配股票借貸活化資產，亦為投資人靈活變現的理財顯學。
元大證金的「股票金好借」App提供借款低利率優惠，此外，線上開戶免下載App，運用OCR光學字元辨識技術，資料自動帶入快速完成開戶，方便長期投資活化股票資產再運用的投資人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。