台中市校園驚傳墜樓案，消防局獲報後派員趕抵現場將傷者送醫，據了解，16歲男高中生從校園高處墜下後剛開始意識不清，墜樓巨響，有學生受到驚嚇，男高中生對消防救護員表示對痛有反應，救護人員現場緊急處置後送到亞洲大學附設醫院救治，校方目前通知男高中生家長，目前了解墜樓原因中。
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