前總統馬英九昨（28）日參訪南京中山陵致詞時，說了「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時提到「台灣總統」，引發各界熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，馬英九在大陸講了該說的話，並且努力避戰、創造和平，他要向馬致上敬意。

黃暐瀚今在臉書發文表示，如同他先前的預測，馬英九在到了大陸之後，「中華民國」、「前總統」與「台灣總統」等對大陸而言極其敏感的字眼全都說了。而信長星也以「台灣地區前領導人」的用詞來回敬馬英九，雖然聞到了煙硝味，但至少算是真的做到了「一中各表」。

黃暐瀚坦言，雖然馬英九講再多次中華民國，綠營也不會稱讚，但至少，他除了沒忘記前總統的身分，也記得，現在是民國112年，並在對岸大聲說出來。

最後，黃暐瀚指出，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受他訪問時分析，若馬英九再繼續講類似的話，陸方也會繼續回敬「台灣地區前領導人」等話，情勢也許會變得有點僵。不過，黃暐瀚認為沒關係，因馬英九講他該講的話，且努力避戰、維持交流、創造和平，「人在台灣的我，以『中華民國前總統、馬英九』為榮」。