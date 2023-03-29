新華社29日報導，大陸國家副主席韓正28日在北京與北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表座談是強調，中國將繼續堅持對外開放的基本國策，持續放寬市場准入，優化營商環境，與各國企業共同努力，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

韓正說，要瞭解當今中國，必須深入理解中共二十大對中國未來一個時期發展作出的戰略部署。中國共產黨的奮鬥目標，就是讓14億多中國人民過上美好生活。中國共產黨的中心任務，就是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

韓正闡釋了中國式現代化的歷史邏輯和鮮明特徵，強調實現現代化沒有定於一尊的模式和標準，必須基於自身國情、符合各國實際。中國堅持走全體人民共同富裕的道路，促進人與自然和諧共生，推動高品質發展，都是實現中國式現代化的本質要求。中國將繼續堅持對外開放的基本國策，持續放寬市場准入，優化營商環境，與各國企業共同努力，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

韓正說，大陸國家主席習近平高度重視顧問委員會工作，對發揮委員會作用、深化中外務實合作提出殷切期望。對委員長期關心支持中國教育事業，表示讚賞。教育是國家發展、民族振興的前提，投資教育就是投資未來。中國政府克服疫情衝擊和經濟下行挑戰，堅持對教育財政投入不減、支持力度不減。希望委員們繼續深度參與中國發展，積極致力於中外教育科技交流合作。

顧問委員會主席、蘋果公司執行長庫克等介紹了與中方開展教育交流、人才培訓合作等情況。他們高度讚賞中國政府堅持擴大開放、互利共贏，對中國式現代化新機遇充滿期待，將繼續擴大對華投資和綠色經濟、可持續發展、創新研發等投入，助力中國高品質發展。