中油大林煉油廠第三重油脫硫工場去年10月27日深夜發生氣爆火警。（柯宗緯翻攝）

高雄中油大林煉油廠去年10月28日發生氣爆火災，事隔5個月，中油明天將召開說明會，公布「第三方調查版」報告。對此，國民黨高市議員陳麗娜指出，氣爆原因並非去年中油說的「Flare管線破裂」，而是「集管箱焊接不符要求」，怒批真相已被市府和中油聯手做掉，怒轟在保證安全無慮前，廠方不得復工。

中油大林煉油廠第三重油脫硫工場10月27日發生管線氫氣外洩爆炸，引發火災，高雄市長陳其邁震怒痛斥，中油非常不應該，已勒令第三重油加氫脫硫工全面停工檢查，並且重罰530萬元，直到安全無虞才准復工。

另外，中油內部也祭出人事懲處，包括當時煉製事業部執行長辛繼勤也調任非主管職務，中油在去年11月3日提出事故調查報告，並承諾將加入第三方公正單位協助釐清。

中油大林廠預計明早舉行說明會，將依高雄市政府所屬單位會勘現場意見，向民眾公開舉行火警事故調查報告，並提出檢討改善報告。

對此，陳麗娜今（29）日痛批，「第三方調查版」火災事故報告明天出爐，根本原因為「集管箱焊接不符要求」，這結果和去年中油在市府壓力下災後1周匆匆趕出來的報告並不相同。

陳麗娜指出，第三方歷時5個月調查後，果然發現氣爆原因並非去年中油說的「Flare管線破裂」，而是可用10幾年，甚至20年的重要設備集管箱竟發生「焊接不符要求」情況。

陳麗娜指出，若是管線破裂，中油可用「意外」平淡帶過，但「焊接不符要求」牽涉到設備採購、驗收、維修、內部控管等各方面問題，茲事體大。大林廠在說明會後須全面檢修，把每一個生產設備的可能潛在瑕疵都抓出來，絕不能草率復工。