美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，一波又一波的攻勢讓大陸晶片遭遇巨大挑戰，加強自主發展的動機也更加強烈。為了解決半導體產業高達20萬人的人才缺口，除了提高薪資搶人之外，增設半導體相關課程也是主要手段，但背後卻也潛藏著課程實用度不高的問題。

路透社報導，大陸晶片業人才供不應求，徵才機構透露，從2018年至今，工程師的最低薪資已經從20萬人民幣（約新台幣88萬）跳漲至40萬人民幣（約新台幣176萬）顯示產業缺工問題相當嚴重。

當最低薪資有所成長後，半導體產業的課程成功吸引學生們的目光，一名在晶片業任職的工程師Clara Zhao表示，「晶片業前景看好，而軟體工程師的就業狀況確實已經不如以前那樣火熱。」

報導提到，然而不具名的學生與教授卻也認為，目前大陸的半導體課程，並不像台灣或美國的學校教授實務性質的內容，研究機構ICWise去年的調查發現，大陸半導體產業的學生，有將近6成沒有實務經驗。

畢業生與學者提到，目前大陸學校傾向鼓勵教授發表論文，並給予實質上的獎勵，而不是由教授帶領學生進行實務操作，傳授能夠運用在實驗室與晶圓廠的最新技術。