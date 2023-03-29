農委會進口500萬顆雞蛋補足缺口，全聯、家樂福今（29日）起開賣平價進口蛋，以最缺蛋的雙北地區為主，大潤發今也宣布在雙北開賣平價進口蛋，預計明（30）日可供貨全台。另外美廉社也公布，周五起（31日）也會開賣進口蛋。農委會表示，4月1日起進口蛋可擴大到全台通路，讓消費者都能買得到牌價蛋。

大潤發表示，今（29）日起在雙北地區門市，進口蛋產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格：12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1萬5000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。預計明（30）日起可供貨到全台門市。

美廉社也宣布於31日開賣進口雞蛋，每盒10顆裝，售價65至79元不等，每人只能限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

另外，全聯是今日在雙北地區門市陸續開賣，每盒10顆售價68元，每人限購2盒，而各門市上架時間依各店為準，售完為止。家樂福則是，在全台門市上架進口平價洗選蛋，10入規格售價68元，平均一顆蛋6.8元，每人限購2盒；同時也有冷藏進口蛋可選擇，規格分別為600g的12入79元、700g的12入89元。

因應國內缺蛋，農委會自3月起專案進口雞蛋，3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，於3月29日起陸續供應各通路給消費者採購。4月1日起則擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。