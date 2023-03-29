蔡英文總統今日開始出訪，對於其可能於過境美國時會見美國眾議院議長麥卡錫，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

朱鳳蓮面對記者提問時表示，民進黨當局出於謀獨政治私利，製造各種藉口，利用各種機會，從事謀獨活動。她批評，蔡英文所謂「過境」本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上兜售「台獨」主張，並謀求美國反華勢力的支持。

朱鳳蓮批評，蔡英文「過境」，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，「搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連」。朱鳳蓮說，蔡英文如果與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

朱鳳蓮表示，敦促美方嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文「過境」訪問甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾。

至於美國眾議院近日通過《台灣保證實施法案》，要求美國國務卿廢除美台交往相關限制，朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國會某些人推動的涉台議案嚴重違反國際社會普遍共識和國際關係準則，是對中國主權和領土完整的公然挑釁。「我們敦促美國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美國政府不支持台獨的嚴肅承諾，立即停止審議有關議案。」