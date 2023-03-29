DIGITIMES研究中心分析師馬孟勤指出，自2020年疫情爆發後，汽車產業因晶片短缺導致整車廠陸續出現停工、減產現象，背後原因在於2020～2021年電子產品需求強盛，排擠車用晶片產能。

同時，在汽車電動化與智慧化趨勢下，全球車用晶片需求持續增加，致使相關晶片供不應求。然而，隨著整車廠積壓訂單逐漸去化，汽車供應鏈對車用晶片購買力道正逐漸消退，馬孟勤預估2023年多數車用晶片交期將持續縮短。

此外，特斯拉（Tesla）聲稱下一代動力平台將減少75％碳化矽（SiC）用量，同時縮減動力總成系統體積與成本，使許多業者擔憂碳化矽產業恐受影響。對此，馬孟勤在與海內外供應鏈訪談後，認為碳化矽市場仍然可期。

馬孟勤綜合供應鏈消息認為，特斯拉減少碳化矽用量共有三種方案。其中，以全碳化矽金氧半場效電晶體（MOSFET）方案最可能實現，透過減少馬達功率與提升單一碳化矽MOSFET電流規格，相較於Model 3即可達到減少75％碳化矽用量。

不過，馬孟勤指出，此方案在上游碳化矽載板供給有限、中游碳化矽MOSFET生產商產能滿載、以及下游電動車、新能源發電等需求強勁情況下，認為特斯拉碳化矽成本短期下降空間有限。