2022年8月錼創科技-KY創(6854)搶頭香掛牌上市後，今年以來陸續有泓德能源(6873)、雲豹(6859)掛牌上市，接著將有台灣虎航(6757)、Gogolook走著瞧(6902)陸續加入台灣創新板。

台灣創新板自2021年7月20日開板以來，證交所積極向證券商與投資人宣傳並推廣臺灣創新板市場與制度，持續推出多項獎勵活動，期待匯聚成為創新的上市聚落。截至今年2月底為止，全市場合格投資人戶數已超過11萬2千戶，其中自然人合格投資人戶數更已突破4萬5千戶，台灣創新板股票成交值及交易人數亦持續增加，推廣活動成效顯著。

證交所為鼓勵投資人加入創新板，只要簽署「台灣創新板上市有價證券風險預告書」合格投資人經證券商完成適格性審查，4月至12月成功登錄活動網站及上傳風險預告書者，有機會獲得隨心享樂券1,000元，合格投資人累積有效戶數達15萬、18萬及20萬門檻，更加碼抽出iPhone、Gogoro等優質大獎，總獎品價值逾200萬，證交所期盼投資人一起加入創新板行列。

另外，為持續擴大台灣創新板股票參與層面，同期間證交所亦舉辦「證券商推廣台灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，每月依各證券經紀商營業據點之淨新增戶數及成長率進行排名，分別頒發獎勵金予各營業據點、分公司經理人（或營業櫃檯主管）與推廣有功營業員。