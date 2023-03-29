日本二刀流好手大谷翔平在WBC（世界棒球經典賽）表現出色，冠軍賽主動請纓擔任終結者，成功讓地表最強打者「神鱒」卓奧特（Mike Trout）揮空三振，許多球迷依然記憶猶新，天使總管米納森（Perry Minasian）透露，是大谷翔平一通電話才促成這場世紀大對決。

根據日本媒體《Full-Count》報導，大谷翔平代表日本參加經典賽，天使原先給出以「先發投手+指定打擊」做為出賽條件，只是隨著日本不斷晉級，大谷翔平也在冠軍賽前撥電話給了米納森，回想起對話內容，米納森感受到大谷翔平想要擊敗美國、重新奪下世界冠軍的強烈渴望。

「我跟他說：『我和大家一樣信任你，如果那是你非常想要做的事，而且看起來沒有問題的話，為了實現目標，我會是第一個支持你的人』。大谷希望能和那條打線對戰，也想拿下冠軍，球員的運動生涯有限，他們有權利去體驗他們想要體驗的事情，這是很重要的。」

不只有大谷以及卓奧特，天使陣中還有許多選手參加了WBC，米納森表示：「山多沃（Patrick Sandoval）曾經歷過，另外其他沒有參賽的選手，也透過電視熬夜看比賽，隊上有非常多想要站在那個舞台的球員。」對於冠軍賽上演的「大谷VS神鱒」戲碼，米納森相當動容，「這對於棒球界是很棒的事情，我還想再看10次這樣的對決，這應該會很刺激，我為陣中選手的出色表現感到與有榮焉。」