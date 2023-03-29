馬英九率訪問團參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，在館內題字「歷史絕對不可以遺忘」。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九訪問大陸一行，今天上午9點20分參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。進館之前，馬英九向遇難同胞獻花、獻花籃致祭並鞠躬致哀。參觀完畢接受兩岸媒體聯訪時，馬英九難掩悲傷情緒，語帶哽咽地說，看完展覽館情緒受到很大衝擊，對於目前緊張的兩岸局勢，馬英九呼籲，兩岸都應該避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。

馬英九表示，關於南京大屠殺這段歷史的書籍照片，他以前也看過一些，但是從來沒有一次像今天有這麼大的衝擊，因為這是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人成為最大受害者，所以他剛才在留言簿上寫著「歷史絕對不可以遺忘」，就是這個道理。

馬英九認為，所有的中國人都應該從這件事情上得到教訓，「我們要自立自強，才不會被人侵凌、任人宰割，這是我最大的一個感受。」

本報記者代表台媒提問，「今天是329青年節，您覺得年輕人該如何正確解讀8年抗戰的歷史？您現在心情是不是還沒有恢復過來？」

馬英九語帶哽咽表示，他的情緒的確受到很大衝擊，因為這跟看書看照片的感受完全不一樣，中國這個民族歷史上有很多災難，但從來沒有像跟日本的作戰過程中受到這麼多屈辱迫害，「而且這麼長的時間都可以說沒有完全康復過來。」

馬英九表示，一方面我們應該自立自強，培養出不受外族入侵的能力，但也要注意得保持非常仁愛的心，不要去侵略別人，這才是從這個過程當中得到最好的教訓。

此外，本報記者追問，「現在外媒都預言兩岸可能會開打，大陸可能會武統，您認為兩岸該怎麼做才能夠遠離戰爭的危險？」

馬英九對此表示，兩岸都應該避戰、謀和，避免戰爭發生，並且研商如何避免戰爭，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。