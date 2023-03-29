經濟部表示，2013至2017年間固定投資占GDP比重約介於21.1％至22.7％，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6％，為1994年以來最高，對GDP成長率之貢獻提升至1.5個百分點以上，為支撐近年經濟成長的主要動能之一。

我國民間部門向為投資主力，所占比重自2014年起均逾8成，2021至2022年更因半導體供應鏈深化在地投資，加上臺商回臺及5G設施建置持續落實，占比均達84.6％，為歷年最大，公共部門（政府+公營）占比則降為15.4％。

我國大多以營建工程占比最高，機器及設備居次，惟近年來因半導體廠商及綠能產業持續挹注，帶動機器及設備投資成長力道強勁，占比逐漸攀升，2022年升至37.5％，超越營建工程之36.1％。若與美中貿易戰之前（2017年）相比，因機器及設備投資成長力道相對較強，占比增加5.0個百分點，其他型態受壓縮而占比呈現下滑態勢，整體而言，機器及設備投資比重顯著提升。

我國向以製造業投資占大宗，2019年投資規模突破2兆元，2021年升至2.8兆元，連續3年創新高，實質成長25.7％，為2011年以來最高，占總投資之48.8％，較2017年增加5個百分點。再加上國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上臺商回流投資效應，2022年資本設備進口753億美元，創歷年新高，年增9.2％，連續5年正成長，其中半導體相關設備進口363億美元，年增13.3％，占資本設備進口48.3％，為歷年最高。