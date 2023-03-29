媒體報導，前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉嫌助大陸統戰部門發展組織，檢調發現陸方慫恿羅志明拉攏前副總統呂秀蓮；呂秀蓮辦公室今發新聞稿表示，從未與羅志明往來，對羅所作所為也一無所悉。

前副總統呂秀蓮辦公室新聞稿指出，針對前台聯立委羅志明涉嫌共諜案，前副總統呂秀蓮表示從未與羅某有任何往來。對其所作所為一無所悉。

新聞稿強調，她唯一訪中是1990年天安門事件後，參選立委之前的事。擔任公職甚至卸任退休迄今均未去過大陸，特此聲明。