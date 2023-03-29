檢調偵辦時發現前副總統呂秀蓮也曾遭拉攏，但羅志明最後卻以「仍有國安人員保護中」讓陸方停手。（本報資料照片）

前立委羅志明與前海軍少將夏復翔2人遭中共勢力吸收，號召48名退役高階軍官、將領到大陸接受招待，高雄地檢署認定2人涉犯《國家安全法》，29號被高雄地檢署起訴。而意外的是，檢調偵辦時發現前副總統呂秀蓮也曾遭拉攏，但羅志明最後卻以「仍有國安人員保護中」讓陸方停手。

羅志明是前台聯立委，曾任台鹽廈門子公司董事長，在大陸經商時結識大陸政經人士，包括「黃埔軍校同學會」、「中國統一和平促進會」副秘書長郝一峰（曾任中共中央統戰部處長）與廣東太普樂生技公司董事長李鷹（父親為解放軍空軍退伍），之後再牽線夏復翔及其親友赴陸，接受陸方招待，並涉嫌回台發展組織。

2013年時，李鷹來台打高爾夫球，羅志明藉此引薦夏復翔跟李鷹認識，李鷹以邀請夏復翔赴陸打球為理由，請夏復翔邀請台灣陸、海、空軍等48名退役將領赴陸接受招待。其中曾任國家安全會議組長的退役少將官本鯤，赴陸高達10次，前總統府第二局中將副局長也在招待名單中，官階最大者則為中將。

檢調調查時發現，在2020年12月間，李鷹曾透過微信向羅志明提及「呂大姊」，李鷹表示，「我了解呂大姐退休10年了，是可以過來玩的」，但羅志明卻以「不行，她仍有國安人員保護中」的回覆推拖掉。

雖對話中未明白表示「呂大姊」為何人，但檢調偵訊時發現，有接受國安人員保護的呂姓女士，只有呂秀蓮一人，羅志明也坦承「呂大姐」就是前副總統呂秀蓮。

雄檢偵辦時，發現遭吸收成員到大陸參與活動大部分為「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「329黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」及「珠海航空展」等開放行程。

但在訪陸過程中的餐敘、打球活動中，仍出現大陸、中共等統戰部門、解放軍將領等高階官員出席，多名退將也證實，餐敘上對話也會提到「2岸和平統一」、「中華民族同文同種」等對話。

檢方認為，羅志明、夏復翔吸收48名退將，除了有統戰念頭外，也藉此擴大接觸、吸收對其統戰任務有所助益的任何機會，顯為其對台工作之一部分，綜合相關事證後，檢方依國家安全法將羅志明、夏復翔起訴。